ФОТО: Протестующие из EKRE освистывают пустые автомобили глав ЕС

Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Протестовать против них пришли люди из EKRE, а также их союзники из Европы.

Вдобавок к символике EKRE на фотографиях видны лозунги на английском и немецком языках.

Однако протестующим привлечь внимание политиков не удалось: движение кортежей организовано так, что мимо них проезжают уже пустые автомобили, высадившие своих пассажиров у Котла культуры.

Все это не останавливает протестующих, свистящих вслед удаляющимся пустым автомобилям: "Все-равно громко свистим, вдруг там сидит какой-то мультикультуралист или еще какой вредитель!"