29.09.2017, 10:33

ФОТО: Протестующие из EKRE освистывают пустые автомобили глав ЕС

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дополнено в 12.15
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Протестующие из EKRE освистывают пустые автомобили глав ЕС
Foto: Andres Putting

Сегодня главы правительств Евросоюза встречаются в Котле культуры, чтобы поговорить о развитии цифровой экономики Европы. Протестовать против них пришли люди из EKRE, а также их союзники из Европы.

Вдобавок к символике EKRE на фотографиях видны лозунги на английском и немецком языках.

Однако протестующим привлечь внимание политиков не удалось: движение кортежей организовано так, что мимо них проезжают уже пустые автомобили, высадившие своих пассажиров у Котла культуры.

Все это не останавливает протестующих, свистящих вслед удаляющимся пустым автомобилям: "Все-равно громко свистим, вдруг там сидит какой-то мультикультуралист или еще какой вредитель!"

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