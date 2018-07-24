ФОТО: Проливной дождь затопил улицы Вильянди

Проливной дождь за несколько минут превратил улицы Вильянди в реки с порогами.

Находившийся на месте фотограф Delfi описал, что ливший около 12:30 дождь препятствовал автомобильному движению.

"Сегодня днем около половины первого в Вильянди пролилось так много дождя, что перекресток улиц Карла Роберта Якобсона и Лосси затопило. Некоторые автомобили избегали проезжать по воде, но некоторые прибавляли скорость, чтобы вода летела немного дальше. Потоп продолжался примерно 10 минут", — сообщил фотограф.