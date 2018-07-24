24.07.2018, 15:40

ФОТО: Проливной дождь затопил улицы Вильянди

 (2)
rus.delfi.ee
EST 70
Galerii: 16 pilti
Paduvihm uputas Viljandis sõidutee Foto: Kenno Soo

Проливной дождь за несколько минут превратил улицы Вильянди в реки с порогами.

Находившийся на месте фотограф Delfi описал, что ливший около 12:30 дождь препятствовал автомобильному движению.

"Сегодня днем около половины первого в Вильянди пролилось так много дождя, что перекресток улиц Карла Роберта Якобсона и Лосси затопило. Некоторые автомобили избегали проезжать по воде, но некоторые прибавляли скорость, чтобы вода летела немного дальше. Потоп продолжался примерно 10 минут", — сообщил фотограф.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Банк Эстонии порекомендовал носить при себе наличные после сбоя в работе платежных терминалов

24.07.2018
После произошедшего в воскресенье сбоя в работе терминалов для приема платежей по банковским картам Банк Эстонии порекомендовал жителям страны всегда иметь при себе сумму наличных денег, соответствующую дневному потреблению конкретного человека.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Cuzco
69,- €
27,60 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Где льет как из ведра, а где сияет солнце: следите за погодой в Эстонии в режиме онлайн!

24.07.2018
Рано утром Государственная метеослужба сообщила о том, что днем ожидается резкое ухудшение погоды — возможны сильные грозовые дожди и даже град. Смотрите, в каких городах прогноз сбылся, а в каких дождем и не пахнет.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как опеределить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Шарапову застукали с бойфрендом в интересном положении

24.07.2018
Известная российская теннисистка Мария Шарапова отдыхает со своим британским возлюбленным Александром Гилксом в Италии. В распоряжении американского таблоида TMZ оказалась серия пикантных фотографий парочки.
Подробнее