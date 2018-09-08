ФОТО: Программу Таллиннского марафона открыл детский забег
В Эстонии проходят крупнейшие в истории страны массовые спортивные мероприятия, – Таллиннский марафон и Осенний забег, количество участников которых впервые превысило 22 000, а стран – 60.
В Эстонии проходят крупнейшие в истории страны массовые спортивные мероприятия, – Таллиннский марафон и Осенний забег, количество участников которых впервые превысило 22 000, а стран – 60.
Двухдневную программу Таллиннского марафона открыл детский забег. В нем участвовали юные бегуны в возрасте от 2 до 12 лет.
Personaliarvestuse sektori juht
TALLINNA LINNAKANTSELEI
Tähtaeg: 09.09.2018
Commercial manager
BALTIC LOGISTIC SOLUTIONS OÜ
Tähtaeg: 16.09.2018
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