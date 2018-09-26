26.09.2018, 18:15

ФОТО: Профсоюз передал Нестору петицию о повышении зарплаты спасателей до уровня средней по Эстонии


rus.delfi.ee
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Päästjate petitsiooni üleandmine
Päästjad andsid Eiki Nestorile üle palgatõusu petitsiooniFoto: Priit Simson

Эстонский профсоюз работников спасательных служб передал спикеру Рийгикогу Эйки Нестору петицию о повышении зарплаты спасателей до уровня средней по Эстонии к 2022 году.

Член правления профсоюза Калле Кооп отметил, что разрыв между средней зарплатой и зарплатой спасателей постоянно растет.

"В 2017.году средняя зарплата спасателя с дополнительными выплатами составила 885 евро, а без — 808 евро. На сегодняшний день средняя зарплата в Эстонии составляет 1321 евро, а на тот момент она была 1241 евро", — сказал Кооп Delfi о разнице.

Зарплата спасателей выросла до 1000 евро, но и средняя по Эстонии выросла на 80 евро, отмечает Кооп.

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