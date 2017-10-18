ФОТО: Процесс Сависаара: Вилья Тоомаст отказалась давать показания

Сегодня на процесс по обвинению Эдгара Сависаара вызвали свидетельствовать его бывшую супругу Вилью Тоомаст. Тоомаст сказала, что отказывается давать показания, потому что Сависаар — ее бывший супруг и отец ее ребенка.

Также сегодня свидетельствовал в суде знакомый предпринимателя Александра Кофкина Израиль Гендлин, по словам которого, в 2007 году перевели 191 570 евро на счет его фонда, потому что планировалось издать книги Сависаара.

В 2008-2009 годах работавший в Таллиннской горуправе руководителем отдела охраны памятников старины Борис Дубовик сказал, что когда в то время устанавливали городские киоски фастфуда, привлекли и отдел охраны памятников старины, потому что три местонахождения — на улице Суур-Карья, на Мере пуйестеэ и в парке Таммсааре — находились в зонах охраны памятников старины.