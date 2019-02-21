ФОТО: Причиной инцидента с выпущенной с испанского истребителя ракетой стала "необычная ошибка пилота"

Следственная группа встретилась в октябре прошлого года с посетившими Эстонию представителями Сил обороны Испании и получила подробный обзор обстоятельств происшествия.

„Сотрудничество с учреждениями Испании и командованием воздушных операций НАТО во время расследования было очень деловым; обе стороны очень серьезно отнеслись к происшествию”, — заметил Меэлис Ойдсалу.

Ни выпущенную ракету, ни ее осколки пока найти не удалось. Eсли кто-либо обнаружит предполагаемые части ракеты, то, согласно закону, будет должен немедленно уведомить об этом Центр тревоги по телефону 112, поскольку речь может идти о детали, по-прежнему представляющей угрозу, которую ни в коем случае нельзя ни исследовать самостоятельно, ни прикасаться к ней.

Боевое патрулирование воздушного пространства стран Балтии по-прежнему необходимо. НАТО серьезно относится к охране воздушных границ Эстонии, а это означает, что участвующие в воздушном патрулировании самолеты находятся в постоянной боевой готовности, т.е. во время учений или выполнения учебных полетов готовы непосредственно перейти к выполнению боевой задачи.

Миссия НАТО в целом была успешной, и она укрепляет нашу безопасность. Миссия НАТО по воздушному патрулированию началась в 2004 году, а с 2014 года полеты военной авиации выполняются не только с аэродрома в Шяуляе (Литва), но и с Эмари.

Испания является важным союзником: ее истребители пять раз участвовали в Балтийском воздушном патрулировании, чем внесли свой вклад в защиту воздушного пространства Эстонии. Происшедший инцидент никоим образом не влияет на оборонное сотрудничество между Испанией и Эстонией.

Смотрите, как летом искали ракету: