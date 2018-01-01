01.01.2018, 20:10

ФОТО: Прибывших в Таллиннский аэропорт встретили сине-черно-белыми шарами

 (4)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Прибывших в Таллиннский аэропорт встретили сине-черно-белыми шарами
Foto: Ardo Kaljuvee, EV100

Сегодня в честь начала года юбилея ЭР при содействии Центра развития туризма EAS и EV100 в Таллиннском аэропорту прибывших в Эстонию пассажиров встретили сине-черно-белыми воздушными шарами.

Смотрите фото:

Читайте также:
115 000€
Tallinn, Квартира
138 000€
Tallinn, Квартира
199 999€
Tallinn, Часть дома
319 000€
Tallinn, Коммерческий
199 999€
Jõelähtme vald, Дом
65 000€
Tallinn, Квартира
185 000€
Tallinn, Квартира
149 000€
Tallinn, Квартира
199 000€
Tallinn, Часть дома
499 000€
Viimsi vald, Дом
От хозяина!
134 000€
Tallinn, Квартира
2 800€
Tallinn, Дом
467 780€
Tallinn, Квартира
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии