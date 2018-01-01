01.01.2018, 20:10

ФОТО: Прибывших в Таллиннский аэропорт встретили сине-черно-белыми шарами

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Прибывших в Таллиннский аэропорт встретили сине-черно-белыми шарами
Foto: Ardo Kaljuvee, EV100

Сегодня в честь начала года юбилея ЭР при содействии Центра развития туризма EAS и EV100 в Таллиннском аэропорту прибывших в Эстонию пассажиров встретили сине-черно-белыми воздушными шарами.

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