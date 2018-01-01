ФОТО: Прибывших в Таллиннский аэропорт встретили сине-черно-белыми шарами

Сегодня в честь начала года юбилея ЭР при содействии Центра развития туризма EAS и EV100 в Таллиннском аэропорту прибывших в Эстонию пассажиров встретили сине-черно-белыми воздушными шарами.
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Сегодня в честь начала года юбилея ЭР при содействии Центра развития туризма EAS и EV100 в Таллиннском аэропорту прибывших в Эстонию пассажиров встретили сине-черно-белыми воздушными шарами.
Смотрите фото:
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