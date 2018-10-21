21.10.2018, 20:20
ФОТО: ”Президент Кёрсти, girl power!” В Сиднее тепло приняли Керсти Кальюлайд
Бывшая журналистка Керли Делло, которая сейчас находится в Австралии, опубликовала в соцсетях фотографию, на которой изображена Керсти Кальюлайд вместе с поклонниками, пишет Kroonika.
”Нашего президента в Сиднее любят. Люди собрались на улице, чтобы посмотреть на нее”, — написала Делло.
”Президент Кёрсти, girl power!”, — приветствовали Кальюлайд.
Напомним, что президент Керсти Кальюлайд находится в Сиднее, где болеет за эстонскую команду на Играх непобедимых и непобежденных.
Invictus Games — международные мультидисциплинарные соревнования бывших и действующих военных, ставших инвалидами, проводимые в разных странах с 2014 года по инициативе британского принца Гарри.