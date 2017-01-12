Президент Кальюлайд встретилась сегодня в Кадриорге со спикером парламента Израиля — Кнессета — Йоэлем Эдельштейном, который находится в Эстонии с двухдневным визитом.

На встрече обсуждали культурные и экономические отношения между Эстонией и Израилем и сотрудничество в э-управлении и киберзащите. Вдобавок анализировали перспективы мирного процесса на Ближнем Востоке, отношения между Евросоюзом и Израилем и борьбу против терроризма.

Президент Кальюлайд на встрече признала, что у Эстонии с Израилем хорошее и долговременное сотрудничество в области культуры, образования и науки. "Культурные связи Эстонии и Израиля очень сильны, один из лучших примеров этого — проводящийся как в Таллинне, так и Тель-Авиве MustonenFest, где выступают многие эстонские оркестры, хоры и солисты", — сказала глава государства.

По оценке президента Кальюлайд, могло бы больше прежнего усилиться экономическое сотрудничество между Эстонией и Израилем, также страны могли бы учиться на опыте друг друга в киберзащите и э-управлении.

Спикер Эдельштейн выразил радость, что эстонские военные вносят вклад в миротворчество в регионе Ближнего Востока. На встрече президент Кальюлайд и спикер Эдельштейн вместе признали, что для демократических стран в данный момент одним из наибольших вызовов является борьба против терроризма.