ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции

Находящаяся с двухдневным официальным визитом в Греции президент Керсти Кальюлайд сегодня встретилась с премьер-министром Алексисом Ципрасом.
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Самые модные многоквартирные жилые дома столицы
ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!
18.05.2018
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
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Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги
18.05.2018
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Product quality manager
STORA ENSO EESTI AS
Tähtaeg: 01.06.2018
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Ravimiesindaja / ravimite registreerimise spetsial…
TEVA (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 21.05.2018
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Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
"Просто хотела бы узнать, что делать, если я недовольна качеством услуг. Я хожу на косметологические процедуры, от которых хочу видеть результат, но этого результата нет. Куда можно пожаловаться? Возможно, это низкий уровень квалификации специалиста, оказывающего услугу, или не соответствие стандартам оборудования. Я хотела бы получить компенсацию за зря потраченное время и деньги. Куда можно обратиться?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ольга.