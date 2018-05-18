18.05.2018, 13:01

ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции

 (3)
rus.delfi.ee
EST 1
ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции
President Kaljulaid ja Kreeka peaminister TsiprasFoto: Karin Kaljuläte

Находящаяся с двухдневным официальным визитом в Греции президент Керсти Кальюлайд сегодня встретилась с премьер-министром Алексисом Ципрасом.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

18.05.2018
Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее





ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

18.05.2018
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
-20% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBR/12
179,- €
143,20 €
-20% Meeste käekell Police CONTEST PL.14763JSU/02
139,- €
111,20 €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Хорошую возможность дополнительного дохода предлагает Сберегательно-кредитное Общество ERIAL - нового типа!
Недавно образованное Сберегательно-кредитное общество ERIAL предлагает несколько полезных новинок как частным, так и бизнес-клиентам.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО: Молодой человек и девушка на мотоцикле убегали от полиции на бешеной скорости, пока не съехали с дороги

18.05.2018
В четверг через некоторое время после полуночи полицейский патруль заметил на Вабадузе пуйестеэ мотоцикл, который ехал в сторону Пярну. Увидев патруль, мотоциклист стал ускоряться и проигнорировал сигнал полицейских остановиться.
Подробнее


За последний месяц на таллиннском рынке появилось более 400 новых квартир

18.05.2018
В Таллинне и его ближайших окрестностях в прошлом месяце было выставлено на продажу 407 квартир в новостройках, и этот показатель стал рекордным за последние десятилетия, сообщает Pindi Kinnisvara.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


"Я недовольна качеством услуг косметолога. Куда жаловаться?"

18.05.2018
"Просто хотела бы узнать, что делать, если я недовольна качеством услуг. Я хожу на косметологические процедуры, от которых хочу видеть результат, но этого результата нет. Куда можно пожаловаться? Возможно, это низкий уровень квалификации специалиста, оказывающего услугу, или не соответствие стандартам оборудования. Я хотела бы получить компенсацию за зря потраченное время и деньги. Куда можно обратиться?" — спрашивает читательница "МК-Эстонии" Ольга.
Подробнее