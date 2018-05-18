18.05.2018, 13:01

ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции

 (6)
rus.delfi.ee
EST 2
ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции
President Kaljulaid ja Kreeka peaminister TsiprasFoto: Karin Kaljuläte

Находящаяся с двухдневным официальным визитом в Греции президент Керсти Кальюлайд сегодня встретилась с премьер-министром Алексисом Ципрасом.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном

18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
Подробнее

В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты

18.05.2018
Водители ночных автобусов воровали дизель и попали на видеозаписи камер, установленных для внутреннего контроля. TLT подало заявление в полицию, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Последствия пожара на вокзале в Тарту: движение поездов будет нарушено на неопределенный срок

18.05.2018
Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. На данный момент неизвестно, когда будет восстановлено движение поездов, пассажирам придется добираться на замещающих автобусах.
Подробнее


Meeste käekell Daniel Wellington DW00100015
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede Automatic
499,- €
-35% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBLB/02
219,- €
142,35 €
Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!

18.05.2018
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


За последний месяц на таллиннском рынке появилось более 400 новых квартир

18.05.2018
В Таллинне и его ближайших окрестностях в прошлом месяце было выставлено на продажу 407 квартир в новостройках, и этот показатель стал рекордным за последние десятилетия, сообщает Pindi Kinnisvara.
Подробнее