ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с премьер-министром Греции

Находящаяся с двухдневным официальным визитом в Греции президент Керсти Кальюлайд сегодня встретилась с премьер-министром Алексисом Ципрасом.
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”Все гениальные люди должны полежать в ”дурке” хоть раз”. Эксклюзивное интервью Delfi с ведьмой Алисой о насущном и сверхъестественном
18.05.2018
Возможно, многих интересует, кто она — ведьма Алиса? Delfi встретился с победительницей ”Битвы экстрасенсов” Алисой Верде, чтобы обсудить правду о ее участии в шоу и обретенной известности, а также более личные вопросы о ее депрессии, проведенном в психиатрической лечебнице времени и взглядах на религию и эстонское общество.
В TLT почти невозможно воровать дизель днем. Поэтому водители автобусов "приватизировали" его под покровом темноты
18.05.2018
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Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Последствия пожара на вокзале в Тарту: движение поездов будет нарушено на неопределенный срок
18.05.2018
Сергея Скрипаля выписали из больницы
18.05.2018
ФОТО: В Палдиски из моря вытащили упавший с обрыва автомобиль. Полиция исключает преступление
18.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
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Administratiivjuht
VAKLAK OÜ (TAMMISTE ...
Tähtaeg: 20.05.2018
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Product quality manager
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Tähtaeg: 01.06.2018
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ЛГБТ, БЮТИПК, “Стальная мякоть”, ПОНТ: какие еще новые названия для Кассы по безработице предложили читатели DELFI?!
18.05.2018
Руководитель Кассы по безработице Меэли Павел сделал предложение изменить название учреждения, поскольку оно уже не отвечает нынешним реалиям. Мы решили немного помочь чиновникам и призвали читателей портала DELFI покреативить и предложить свои варианты будущего названия. За два дня поступила почти сотня комментариев и сегодня мы публикуем наиболее выдающиеся из них.
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
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