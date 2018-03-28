ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

Президент Керсти Кальюлайд сегодня после обеда встретилась в Великобритании в Виндзорском замке с Ее Величеством Елизаветой II.

Today The Queen received the President of Estonia, Kersti Kaljulaid, during a private audience at Windsor Castle. pic.twitter.com/cHNJMnWGYI — The Royal Family (@RoyalFamily) March 28, 2018

На встрече были упомянуты общая история двух государств и наши добрые вековые отношения. ”Великобритания оказывала очень сильную поддержку нашей государственности в течение всего периода оккупации. Также и сегодня она является одним из наших ближайших союзников”, — сказала президент Кальюлайд после встречи.

Глава государства подарила королеве банку меда, собранного прошлым летом в розарии Кадриорга.