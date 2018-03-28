28.03.2018, 17:54

ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II

 (24)
rus.delfi.ee
EST 3
ФОТО: Президент Кальюлайд встретилась с королевой Елизаветой II
Kuvatõmmis / Twitter / TheRoyalFamily

Президент Керсти Кальюлайд сегодня после обеда встретилась в Великобритании в Виндзорском замке с Ее Величеством Елизаветой II.

На встрече были упомянуты общая история двух государств и наши добрые вековые отношения. ”Великобритания оказывала очень сильную поддержку нашей государственности в течение всего периода оккупации. Также и сегодня она является одним из наших ближайших союзников”, — сказала президент Кальюлайд после встречи.

Глава государства подарила королеве банку меда, собранного прошлым летом в розарии Кадриорга.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии