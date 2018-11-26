26.11.2018, 10:15

ФОТО: Президент Кальюлайд утвердила Катри Райк на должность министра внутренних дел

 (4)
rus.delfi.ee
EST
ФОТО: Президент Кальюлайд утвердила Катри Райк на должность министра внутренних дел
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд по предложению премьер-министра Юри Ратаса освободила от должности министра Андреса Анвельта, пожелавшего уйти в отставку, и назначила новым министром внутренних дел Катри Райк.

”Я желаю Катри Райк сил и побыстрее вжиться в новую должность. Я уверен, что с ее знаниями и опытом она станет очень хорошим министром внутренних дел, который будет работать во благо нашей безопасности и ежедневно обеспечивать нам чувство защищенности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд сегодня утвердила Катри Райк в должности министра внутренних дел по предложению премьер-министра Юри Ратаса. Глава государства также освободила от должности прежнего министра внутренних дел Андреса Анвельта.

До того, как стать министром, Райк с марта 2015 года была ректором Академии МВД. Ранее она руководила Нарвским колледжем Тартуского университета, а также была вице-канцлером Министерства образования и науки.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Кто больше всего повлиял на русских в Эстонии в 2018 году? Представляем ТОП влиятельных личностей среди русскоязычного населения по версии Delfi и EPL

26.11.2018
В этом году Delfi публикует не ТОП влиятельных русских в Эстонии, а ТОП тех, кто больше всего в этом году повлиял на русскоязычное население. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных личностей среди русскоязычного населения в 2018 году по версии Delfi и EPL.
Подробнее



Михаил Кылварт. Спортсмен, центрист и просто влиятельный мужчина

26.11.2018
В преддверии зимних праздников у многих народов принято подводить итоги уходящего года, вспоминать и анализировать важные события разных сфер жизни. Вот и у нас как у истинно народных изданий сложилась добрая традиция: Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Вышло так, что Михаил Кылварт в Топ самых влиятельных эстонских русских-2018 занял четвертое место, немного утратив свои позиции по сравнению с прошлым годом, когда он стал лидером списка.
Подробнее

ОНЛАЙН-БЛОГ: Конфликт России с Украиной в Керченском проливе

26.11.2018
26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.
Подробнее

ВИДЕО: Сторонники EKRE в ходе акции у Рийгикогу набросились на соцдема Таранда

26.11.2018
Возле Рийгикогу проходила акция протеста против миграционного пакта ООН. В ней принимают участие сторонники EKRE. Индрек Таранд призывал голосовать на соцдемов. В результате активисты на него набросились.
Подробнее

-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBZS/12
209,- €
146,30 €
-40% Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
95,40 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107632007
102,60 €
61,56 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police KING COBRA PL.14538JS/04A
199,- €
139,30 €

ТОП влиятельных общественных деятелей 2018 года по версии Delfi и EPL

26.11.2018
На этой неделе Eesti Päevaleht, Delfi и Maaleht публикуют свои рейтинги самых влиятельных личностей Эстонии. Предлагаем вашему вниманию Топ самых влиятельных эстонских общественных деятелей 2018 по версии Delfi и EPL.
Подробнее



Права налоговиков в Эстонии расширят: спрятаться за спиной "танкистов" будет сложнее

26.11.2018
Рийгикогу принял поправки к Закону о налогообложении, которые позволят востребовать долги по налогам с тех, кто реально управляет фирмой и скрывается за спиной "танкистов".
Подробнее