ФОТО: Президент Кальюлайд утвердила Катри Райк на должность министра внутренних дел

”Я желаю Катри Райк сил и побыстрее вжиться в новую должность. Я уверен, что с ее знаниями и опытом она станет очень хорошим министром внутренних дел, который будет работать во благо нашей безопасности и ежедневно обеспечивать нам чувство защищенности”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Президент Керсти Кальюлайд сегодня утвердила Катри Райк в должности министра внутренних дел по предложению премьер-министра Юри Ратаса. Глава государства также освободила от должности прежнего министра внутренних дел Андреса Анвельта.

До того, как стать министром, Райк с марта 2015 года была ректором Академии МВД. Ранее она руководила Нарвским колледжем Тартуского университета, а также была вице-канцлером Министерства образования и науки.

