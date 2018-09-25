25.09.2018, 17:58

ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу

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rus.delfi.ee
EST 4
ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу
Foto: Andres Putting

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретила Папу Римского Франциска в Аэропорту, откуда они отправились на церемонию в Кадриорг. Однако на мессу на площади Вабадузе президент за понтификом не проследовала.

В 16:00 Кальюлайд была уже снова в аэропорту, чтобы отправиться с рабочим визитом в США, где она выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН и встретится с несколькими главами государств, чтобы обсудить выдвижение кандидатуры Эстонии на временное членство в ООН.

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