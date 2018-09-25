25.09.2018, 17:58

ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу

 (44)
rus.delfi.ee
EST 7
ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу
Foto: Andres Putting

Сегодня утром президент Эстонии Керсти Кальюлайд встретила Папу Римского Франциска в Аэропорту, откуда они отправились на церемонию в Кадриорг. Однако на мессу на площади Вабадузе президент за понтификом не проследовала.

В 16:00 Кальюлайд была уже снова в аэропорту, чтобы отправиться с рабочим визитом в США, где она выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН и встретится с несколькими главами государств, чтобы обсудить выдвижение кандидатуры Эстонии на временное членство в ООН.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


"Мы надеялись, что представится случай пырнуть кого-то ножом". Откровенное письмо экс-заключенного

25.09.2018
Издание Naistekas опубликовало письмо бывшего заключенного, который рассказал о том, как преступный мир манил его с самого детства, а жизнь после выхода из тюрьмы не имеет никакого смысла.
Подробнее






-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100016
159,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES106871002
182,70 €
109,62 €
-15% Meeste käekell Police GRID PL.14689JS/02
169,- €
143,65 €

Организатор суточного забега в Силламяэ Аэт Кийсла: не думала, что 100 километров мне дадутся настолько легко

25.09.2018
В субботу-воскресенье в Силламяэ прошел экстремальный забег, продолжавшийся сутки, с промежуточным финишем на 100 километрах. Delfi переживал, что это спортивное состязания может быть опасным для здоровья участников, но медицинская помощь только организатору ультра-бега, да и то — из-за мозолей, и еще паре спортсменов, которым наложили пластыри.
Подробнее



Подводный город, при создании которого используется человеческий прах

25.09.2018
Совсем недалеко от прославленного курорта Майами есть необычное место - подводный город, вход в который охраняют два каменных льва. Находящиеся рядом развалины и ажурные ворота еще больше придают загадочности этому удивительному уголку нашей планеты. Что же это: город, ушедший под воду, следы древней цивилизации или оригинальный музей?
Подробнее