ФОТО: Президент Кальюлайд решила не посещать папскую мессу

В 16:00 Кальюлайд была уже снова в аэропорту, чтобы отправиться с рабочим визитом в США, где она выступит с речью на Генеральной ассамблее ООН и встретится с несколькими главами государств, чтобы обсудить выдвижение кандидатуры Эстонии на временное членство в ООН.