Сегодня Кальюлайд начинает официальный визит в Вильяндимаа, посещает местные предприятия и учреждения.
ФОТО: Президент Кальюлайд проехала на коньках по озеру Вильянди более 20 км(11)
Президент Керсти Кальюлайд вчера каталась на коньках на озере Вильянди. Она проехала пять кругов, то есть в общей сложности более 20 километров.
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