ФОТО: Президент Кальюлайд проехала на коньках по озеру Вильянди более 20 км

President Kersti Kaljulaid Viljandi Järve uisurajal Foto: Mikk Mihkel Vaabel / Viljandi Rattaklubi

Президент Керсти Кальюлайд вчера каталась на коньках на озере Вильянди. Она проехала пять кругов, то есть в общей сложности более 20 километров.