ФОТО: Президент Кальюлайд приняла участие в походе по заповеднику в Йыэляхтме

В субботу в ландшафтном заповеднике Убари в Йыеляхтме состоялся поход, в котором приняли участие президент Эстонии Керсти Кальюлайд и министр окружающей среды Марко Померанц, передает "Актуальная камера".

Участники наслаждались красотами природы и оценивали результаты проекта 2004 года. Тогда были посажены миллионы деревьев, а сегодня гости заповедника смогли увидеть, что изменилось с тех пор, в каком состоянии находятся лесосеки разных лет и как влияют на лес разные виды грунта, пишет rus.err.ee.

"Я здесь, чтобы отметить красоту эстонской природы и составить компанию Марко Померанцу и другим замечательным людям, которые захотели пойти в поход по заповеднику", — сказала Керсти Кальюлайд.

На вопрос, можно ли назвать посещение заповедника самой приятной частью обязанностей президента, Кальюлайд ответила утвердительно: "Конечно, но оно ничуть не менее важное. Эстонская природа прекрасна, у нас очень много просторов. Поскольку я долго жила в Центральной Европе, я хорошо знаю, какая это редкость — гулять по лесу среди дня и никого не встретить".