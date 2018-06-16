16.06.2018, 16:50

ФОТО: Президент Кальюлайд посетила зону масштабного лесного пожара, который до сих пор не могут потушить

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rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid ja Andres Anvelt külastasid Vikipalus kustutamistöid
Kersti Kaljulaid ja Andres Anvelt külastasid Vikipalus kustutamistöidFoto: erakogu

Лес в Википалу в Харьюмаа горит уже неделю. За это время огонь уничтожил 200 гектаров леса. К счастью, с помощью спасателей и добровольцев распространению огня положили конец, но работы по тушению еще не завершены.

Сегодня зону пожара посетили президент Керсти Кальюлайд с министром внутренних дел Андресом Анвельтом. Кальюлайд после визита написала в Facebook, что открытого пламени уже нигде нет, но под торфяной почвой огонь может еще долго тлеть.

Президент также отметила работу спасателей и добровольцев, участвующих в тушении пожара.

Пожар в Википалу начался в прошлое воскресенье. По словам спасателей, это самый масштабный лесной пожар за последний десяток лет.

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