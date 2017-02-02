ФОТО: Президент Кальюлайд ознакомилась с военной научно-исследовательской деятельностью

Вчера президент Эстонии Керсти Кальюлайд посетила объединенные училища Сил обороны (KVÜÕA) с целью ознакомиться с деятельностью учебных заведений и получить обзор научно-исследовательской деятельности Сил обороны.

Одной из целей визита президента было ознакомиться с тем, чем занимается эстонская военная наука и как научно-исследовательской деятельность Сил обороны поддерживает готовность и настрой военнослужащих, и исследование образовательных перспектив.

"Эти темы важно исследовать, чтобы дать понять, что военная служба не нарушает жизнь призывника, и я рада знать, что прикладные исследования объединенных училищ Сил обороны сосредоточены на этих вопросах”, — сказала президент Кальюлайд.

KVÜÕA — единственное в Эстонии прикладное высшее учебное заведение государственной обороны.