ФОТО: Президент Кальюлайд отправилась в США, где встретится с Трампом

Президент Керсти Кальюлайд отправляется сегодня с визитом в США, где встретится завтра в Белом доме с президентом Дональдом Трампом.

На встрече президентов Эстонии, Латвии, Литвы и США и последующем обеде сосредоточатся преимущественно на вопросах безопасности и экономического сотрудничества и примут совместное заявление. За встречей последует совместная пресс-конференция глав государств.

Помимо встречи глав государств президент Кальюлайд завтра примет участие в бизнес-форуме Балтия-США. Для трех президентов стран Балтии организует ужин советник по национальной безопасности США Герберт Макмастер.

В среду Кальюлайд выступит с публичной лекцией, возложит венок в память о погибших солдатах на Арлингтонском кладбище и посетит могилы связанных с Эстонией военных.

В среду вечером глава государства примет участие в организуемом для местной эстонской общины приеме в Посольстве Эстонии.

Президент вернется в Эстонию в четверг.