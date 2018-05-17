ФОТО: Президент Кальюлайд находится с визитом в Греции

President Kersti Kaljulaid ja Kreeka president Prokópis Pavlópoulos Foto: Karin Kaljuläte

Президент Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом в Греции, где встретится сегодня и завтра с президентом, премьер-министром и спикером парламента, посетит штаб Frontex и встретится с местными представителями дигитальной сферы.