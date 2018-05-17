ФОТО: Президент Кальюлайд находится с визитом в Греции

Президент Керсти Кальюлайд находится с официальным визитом в Греции, где встретится сегодня и завтра с президентом, премьер-министром и спикером парламента, посетит штаб Frontex и встретится с местными представителями дигитальной сферы.
TOP НОВОСТИ
ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели
17.05.2018
”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа
17.05.2018
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.
Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
Загадочное завещание: мужчина отписал все свое имущество новой знакомой и вскоре скончался
17.05.2018
Жительница Таллинна Виктория Кадурина (48) считает, что в странных событиях их семьи виноваты черные риелторы. ”Сначала они помогли уйти на тот свет моей маме, а потом и моему брату”, — чуть не плачет она. В итоге за полгода мама и брат умерли при странных обстоятельствах, а все их имущество — две квартиры в столице и машина — досталось совершенно незнакомой женщине, пишет "МК-Эстония".
Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца
17.05.2018
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Покупательница: неадекватный молодой человек кричал, что убьет меня, а работники магазина ничего не предпринимали
17.05.2018
"Со мной произошел неприятный инцидент. Я зашла в супермаркет в районе Кадриорга. Шла, выбирала продукты, и вдруг заходит молодой человек. Высокий, лет 18 или 20, не знаю, я в лицо ему боялась смотреть. Он шел и громко кричал, ругался по-эстонски, вел себя неадекватно. Люди жались друг к другу, работников рядом не было", — пишет читательница "МК-Эстонии" Татьяна.
Невъездное сало. Как крымчане подготовились к очередному курортному сезону на непризнанном полуострове
17.05.2018
После не самого удачного курортного сезона предыдущего, 2017 года, Крым вновь готовится к жаркому лету, которое здесь кормит весь оставшийся год. И теперь ожидания крымчан связаны с новыми транспортными перспективами, которые должно принести открытие моста в Керчи. При этом к весне 2018 года полуостров признали частью России только шесть стран мира — Афганистан, Венесуэла, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия. Поэтому развитие туризма в условиях международной изоляции остается весьма нелегкой задачей. О том, что Крым приготовил туристам этого лета, и можно ли насладиться отдыхом там, заехав с украинской стороны, на месте изучил корреспондент ”Спектра” Дмитрий Дурнев.
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Kommunikatsioonijuht
SOTSIAALDEMOKRAATLIK ERAKOND
Tähtaeg: 21.05.2018
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КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ
Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам
17.05.2018