ФОТО: Президент Кальюлайд на восточной границе: мы хорошо защищены и сегодня, но будем еще лучше

Сегодня президент Керсти Кальюлайд посетила восточную границу Эстонии, где возводится пробный отрезок с забором протяженностью в 1,7 км, по примеру которого построят остальную сухопутную границу Эстонии и России.

По словам президента, знакомясь со строительством, она чувствовала гордость, видя, какую работу делают для того, чтобы к 2019 году в Эстонии была, очевидно, самая современная граница НАТО, пишет Maaleht.

"Замечательно видеть, что эстонцы опять в первых рядах на технологическом фронте во внедрении новых решений. Наша смекалка все это здесь построить, и это на такой большой территории, впечатляет", — сказала она, завершая патрульный ред на границе.

Граница Эстонии, по словам Кальюлайд, хорошо защищена и сегодня, но в будущем будет еще лучше.

На вопрос, неужели время открытых границ в мире начинает заканчиваться и возведение заборов становится нормой, Кальюлайд ответила, что она бы этого не сказала.

"Внутренние границы Шенгена свободны для пресечения для всех, и это общее решение европейских партнеров, что там должно быть возможно беспрепятственно передвигаться повсюду", — сказала она.