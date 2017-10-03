ФОТО: Президент Эстонии встретилась в Выру с учениками из Нарвы

В понедельник, 2 октября, президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд встретилась в Выруской детской библиотеке с молодыми нарвитянами, которые практиковали эстонский язык в Вырумаа, проходя обучение в семьях, сообщает Фонд интеграции.

Во встрече участвовали восемь подростков из Нарвского языкового лицея, а также их наставники — учащиеся из Озулаской основной школы и Выруской Кесклиннаской школы. На встрече в понедельник прошел мастер-класс по рукоделию, во время которого учащиеся изготовили и украсили обертки для шоколада, открытки и коробки.

Первые десятидневные смены семейного обучения для ида-вирумааских школьников прошли в июне-июле и сентябре и продолжатся в октябре с новой силой. Во время осенней смены молодые люди должны днем посещать школу, а вечером — кружок по интересам.

Большинство участвующих в семейном обучении молодых людей прибыли из Нарвского языкового лицея, директор которого, Надежда Черкашина, является ревностным сторонником семейного обучения. По ее словам, знание языка учащимися в результате такого обучения заметно улучшается.

По словам руководителя проекта Пилле Кульберг из НКО ”Veeda vaheaeg Võrumaal”, молодежь в первый день немного напугана сменой обстановки, но уже на следующий день лед начинает таять. ”Я занимаюсь семейным обучением с 1998 года, но не припомню ни одного подростка, который бы плохо себя вел. Молодым людям нравится такая форма обучения, и семьи подбирают с тем условием, чтобы один из членов семьи был учителем. В таком проекте педагогические навыки будут только на пользу”.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, за десять дней обучения в семье молодые люди преодолевают языковой барьер и, кроме словарного запаса, у них расширяется также кругозор. ”В отличие от урока, при языковом обучении язык используется постоянно. Находясь в деревенской семье, подросток знакомится с новым для себя укладом жизни, завязывает отношения со сверстниками, а также бывает в местах, куда при других обстоятельствах не попал бы”, — сказала Кяосаар.

В семейном обучении могут участвовать проживающие в Эстонии иноязычные дети и молодежь 7-19 лет, чтобы ближе познакомиться с эстонской культурой, попрактиковаться в эстонском языке и завязать контакты со сверстниками, для которых эстонский язык является родным.

Организаторами семейного обучения в 2017 году являются НКО ”Veeda vaheaeg Võrumaal” (80 подростков) и НКО ”Volonta” (40 подростков), которые обеспечивают 120 молодым людям из Ида-Вирумаа обучение эстонскому языку в семьях Вырумаа.

Для прохождения семейного обучения молодые люди прибывают по сменам, сразу по 5-10 человек, но в семьях размещаются по одному. В принимающей семье также должен быть ребенок того же возраста. В течение десятидневного проекта должно быть проведено не менее двух совместных мероприятий, но молодые люди встречаются между собой также во время экскурсий и совместной деятельности, например, на мастер-классах рукоделия или совместно организуемых спортивных днях.

В этом году большинство (около 80) участвующих в семейном обучении молодых людей из Нарвы (Нарвский языковой лицей, Пяхклимяэская гимназия, Нарвская Кесклиннаская гимназия и Кренгольмская гимназия), более 40 — из Кохтла-Ярве (Малеваская основная школа, Ахтмеская гимназия, Кесклиннаская основная школа, Ярвеская гимназия), а также из Таллинна (Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей).

Фонд интеграции поддерживает семейное обучение с первых лет своего основания, и его постоянным партнером в этом деле является НКО ”Veeda Vaheaeg Võrumaal” во главе с Пилле Кульберг, которой Министерство культуры в 2015 году выдало премию за развитие совместной деятельности в поддержку интеграции. В 2003 году, когда семейным обучением было охвачено 100 молодых людей, проект семейного обучения, продвигающий языковое обучение и сотрудничество, был назван лучшим проектом, поддерживающим интеграцию.

Изучение эстонского языка и культуры в семьях финансируется Министерством культуры.