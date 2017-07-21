ФОТО: Премьер Юри Ратас задумался о вечном в древней церкви на Рухну

Премьер-министр Юри Ратас пребывает в трехдневной поездке по Саарескому уезду. В четверг премьер-министр посетил остров Рухну, в пятницу он встретился с предпринимателями и главами местных самоуправлений Сааремаа. Далее премьер-министр посетит oстров Абрука, в субботу — Вилсанди.

Накануне в ходе визита премьер-министр посетил волостную управу, ремонтирующуюся основную школу, церкви и маяк.

Совместно с руководителями волости Рухну и местными активистами обсуждались возможности улучшения среды обитания на острове при сотрудничестве государства и местного самоуправления. По словам премьер-министра, важно обеспечить условия для круглогодичного проживания на острове и транспортное сообщение для жителей Рухну и его гостей. Премьер-министр также поприветствовал участников толоки на хуторе Корси и выразил признательность как организаторам толоки, так и всем участникам, передает пресс-служба правительства.

Сегодня Ратас посетил сааремааские предприятия OÜ Merinvest и OÜ Sandla Puit, где представители обоих предприятий познакомили его с деятельностью фирм, производственными комплексами и посвятили его в свои планы на будущее. Премьер-министр поблагодарил предпринимателей за их существенный вклад в предпринимательскую среду Сааремаа.

Кроме того, премьер-министр встретился с руководителями местных самоуправлений Сааремаа. Совместно обсуждались вопросы, связанные с местной жизнью, в т.ч. с паромной переправой и текущим состоянием административной реформы. ”Я выражаю признательность руководителям местных самоуправлений Сааремаа за их открывающее перспективы сотрудничество в создании Сааремааского уезда. Я убежден, что новый объединенный уезд сможет стать сильным партнером государству и поможет сделать жизненную среду Сааремаа еще лучше”, — сказал премьер-министр Ратас.

В рамках поездки премьер-министр навестит также остров Абрука, где, кроме посещения библиотеки, здания Спасательной службы и кладбища, также встретится в народном доме Абрука с жителями острова. На субботу запланировано посетить Вилсанди, где премьер-министр встретится с местными активистами и, в числе прочего, посетит маяк.

В воскресенье премьер-министр Ратас вернется на материк.