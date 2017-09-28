28.09.2017, 19:35

ФОТО: Премьер-министры Эстонии, Финляндии и Швеции возложили венки к памятнику парому "Эстония"

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rus.delfi.ee
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Galerii: 29 pilti
Estonia laevahuku mälestusmärk Tallinnas Foto: Rauno Volmar

Память погибших на пароме пришли почтить множество горожан, а также премьер-министры Эстонии, Финляндии и Швеции.

Сегодня вечером в Таллинне поблизости от Береговых ворот состоялось мероприятие, посвященное памяти парома "Эстония". Венки и свечи пришли возложить как жители города, так и премьер-министр Эстонии Юри Ратас, премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и премьер-министр Швеции Стефан Лёвен.

28 сентября 1994 года затонул шедший из Таллинна в Стокгольм паром "Эстония". На борту было 989 человек, 137 из них удалось спасти.

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