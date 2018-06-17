ФОТО: Премьер-министр Ратас открыл в Констанце почетное консульство Эстонии

Почетным консулом Эстонии в Констанце станет проректор университета Овидия, преподаватель и признанных эксперт в области информационных технологий Александру Бобе. Премьер-министр Ратас отметил, что почетный консул Бобе, несомненно, сможет поспособствовать укреплению сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий, а также высшего образования и науки.

”Надеюсь, что обмен преподавателями и студентами между Эстонией и Румынией активизируется, как и сотрудничество в области информационных технологий и инноваций. Я рад, что первые контакты между Таллиннским техническим университетом и Университетом Овидия уже налажены”, — сказал Ратас.

Сегодня вечером Ратас отправится из Румынии в Республику Молдова, где встретится с руководством страны, выступит в Молдавском государственном университете с лекцией об европейской интеграции и познакомится с местной системой медицинского страхования, развивать которую помогала Эстония. Молдова с 2006 года является одним из основных получателей помощи в развитии, которую оказывает Эстония. Сейчас в работе 18 совместных проектов, скоро добавится еще 10. Проекты касаются прав человека, гендерного равноправия, экологии, развития электронного государства и так далее.