17.06.2018, 13:51

ФОТО: Премьер-министр Ратас открыл в Констанце почетное консульство Эстонии

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rus.delfi.ee
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Eesti aukonsulaadi avamine Constanțas Ovidiuse Ülikoolis Foto: Jürgen Randma, Valitsuse kommunikatsioonibüroo

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе с главой правительства Румынии Виорикой Дэнчилэ открыл в Констанце в Университете Овидия почетное консульство Эстонии.

У Эстонии уже было два почетных консульства в Румынии: одно в Бухаресте, другое — в Тимишоаре. Всего у Эстонии существует 200 почетных консульств в 87 странах.

”Вчера Эстония получила новую авиалинию из Таллинна в Констанцу, которая является первым прямым путем авиасообщения между Эстонией и Румынией. Констанца является старейшим из постоянно заселенных городов Румынии и, конечно, станет источником пляжных и культурных радостей для эстонских туристов, а также — как крупнейший портовый город на берегу Черного моря — откроет новые возможности для эстонских предпринимателей. Поэтому открытие нового почетного консульства одновременно с новой авиалинией является чрезвычайно позитивным”, — заявил Юри Ратас.

Почетным консулом Эстонии в Констанце станет проректор университета Овидия, преподаватель и признанных эксперт в области информационных технологий Александру Бобе. Премьер-министр Ратас отметил, что почетный консул Бобе, несомненно, сможет поспособствовать укреплению сотрудничества двух стран в сфере информационных технологий, а также высшего образования и науки.

”Надеюсь, что обмен преподавателями и студентами между Эстонией и Румынией активизируется, как и сотрудничество в области информационных технологий и инноваций. Я рад, что первые контакты между Таллиннским техническим университетом и Университетом Овидия уже налажены”, — сказал Ратас.

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Сегодня вечером Ратас отправится из Румынии в Республику Молдова, где встретится с руководством страны, выступит в Молдавском государственном университете с лекцией об европейской интеграции и познакомится с местной системой медицинского страхования, развивать которую помогала Эстония. Молдова с 2006 года является одним из основных получателей помощи в развитии, которую оказывает Эстония. Сейчас в работе 18 совместных проектов, скоро добавится еще 10. Проекты касаются прав человека, гендерного равноправия, экологии, развития электронного государства и так далее.

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