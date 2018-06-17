ФОТО: Премьер-министр Ратас открыл в Констанце почетное консульство Эстонии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас вместе с главой правительства Румынии Виорикой Дэнчилэ открыл в Констанце в Университете Овидия почетное консульство Эстонии.
У Эстонии уже было два почетных консульства в Румынии: одно в Бухаресте, другое — в Тимишоаре. Всего у Эстонии существует 200 почетных консульств в 87 странах.
”Вчера Эстония получила новую авиалинию из Таллинна в Констанцу, которая является первым прямым путем авиасообщения между Эстонией и Румынией. Констанца является старейшим из постоянно заселенных городов Румынии и, конечно, станет источником пляжных и культурных радостей для эстонских туристов, а также — как крупнейший портовый город на берегу Черного моря — откроет новые возможности для эстонских предпринимателей. Поэтому открытие нового почетного консульства одновременно с новой авиалинией является чрезвычайно позитивным”, — заявил Юри Ратас.