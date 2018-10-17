ФОТО: Предвыборный вандализм, эпизод 2? Наклейки ”Синего пробуждения” ”украсили” табличку столичного ЛГБТ-центра

Как видно на фото, на табличку была приклеена наклейка, на которой изображен фиолетовый солдат: в левой руке он держит оружие, правую же поднял вверх под тупым по отношению к поверхности земли углом. Внизу — подпись: ”Синее пробуждение” и ссылка на сайт организации.

Сама ассоциация, видимо, отнеслась к данной ситуации с грустной иронией. Их представитель написала на страничке центра в соцсети:

”Утренняя викторина:

1. Наступает Время духов, и ходят приведения в мундирах?

2. Приближаются выборы, и начинаются избирательные кампании партий?”

Имеет ли непосредственное отношение к ”украшению” таблички ”Синее пробуждение”, или это чья-то самодеятельность — на данный момент достоверно неизвестно.

Напомним, как развивались события.

Сегодня Delfi писал, что в среду утром плакат социал-демократов #sotsid был обклеен наклейками, на которых говорилось, что ”свобода — этнична”, что ”естество, нация, независимость”, а также рекламировали иными способами ”Синее пробуждение” в присущем им этнофутуристическом стиле.

Член правления организации Федор Стомахин поначалу ничего об этом поведать не смог. ”Я ничего не знаю”, — сказал он сонным голосом и положил трубку.