ФОТО: Предвыборный балаган начался: кандидат в мэры Таллинна от IRL “продезинфицировал” здание горуправы

Сегодня днем к зданию Таллиннской мэрии приехал кандидат в мэры города от IRL Райво Аэг, чтобы в ироничной манере выразить свое недовольство нынешними городскими властями.

Аэг прибыл на место на ”антикоррупционном” автобусе и ”продезинфицировал” здание ”антикоррупционными” химикатами. Политик хотел пообщаться и с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом, но того не оказалось на месте.



На место вызвали и полицию, после чего Аэг сел в свой автобус и уехал.