22.08.2017, 13:00

ФОТО: Предвыборный балаган начался: кандидат в мэры Таллинна от IRL “продезинфицировал” здание горуправы

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rus.delfi.ee
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IRL-i Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab oma valimisprogrammi
IRL-i Tallinna linnapeakandidaat Raivo Aeg tutvustab oma valimisprogrammiFoto: Karin Kaljuläte

Сегодня днем к зданию Таллиннской мэрии приехал кандидат в мэры города от IRL Райво Аэг, чтобы в ироничной манере выразить свое недовольство нынешними городскими властями.

Аэг прибыл на место на ”антикоррупционном” автобусе и ”продезинфицировал” здание ”антикоррупционными” химикатами. Политик хотел пообщаться и с и.о. мэра Таллинна Таави Аасом, но того не оказалось на месте.


На место вызвали и полицию, после чего Аэг сел в свой автобус и уехал.

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