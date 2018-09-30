30.09.2018, 09:00

ФОТО: Председателем Свободной партии вместо Андреса Херкеля стал Каул Нурм

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обновлено в 17:03
rus.delfi.ee
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Foto: Taavi Sepp

Сегодня в Рапласком культурном центре прошел внеочередной съезд Свободной партии, на котором был выбран новый председатель, правление, суд чести и ревизионная комиссия. Председателем партии стал Каул Нурм.

На кресло председателя претендовали действующий председатель Андрес Херкель, действующий вице-председатель Каул Нурм и замещающий член правления Тармо Каск.

Нурм получил 125 голосов, Херкель — 91 и Каск — 9.

Утром Нурм разослал сообщение для прессы, в котором сообщил:”В случае моего избрания на пост председателя партии я принесу с собой новые существенные акценты. Мы станем ближе к гражданам в вопросах, касающихся материального положения и быта, а также поставим в центр нашей политики темы образования, здравоохранения и пенсий”.

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