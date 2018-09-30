ФОТО: Председателем Свободной партии вместо Андреса Херкеля стал Каул Нурм

На кресло председателя претендовали действующий председатель Андрес Херкель, действующий вице-председатель Каул Нурм и замещающий член правления Тармо Каск.

Нурм получил 125 голосов, Херкель — 91 и Каск — 7.

После своего избрания Нурм выразил надежду на то, что партии удастся получить на выборах в парламент до 12 мест (сейчас их восемь) и заверил, что бывший председатель Андрес Херкель продолжит быть значимым членом команды. Сейчас, по его словам, важно закончить составление предвыборной программы и не позднее середины ноября определиться с тезисами предвыборной кампании.

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Утром Нурм разослал сообщение для прессы, в котором сообщил:”В случае моего избрания на пост председателя партии я принесу с собой новые существенные акценты. Мы станем ближе к гражданам в вопросах, касающихся материального положения и быта, а также поставим в центр нашей политики темы образования, здравоохранения и пенсий”.