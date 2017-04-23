23.04.2017, 17:23

ФОТО: Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик
Foto: Argo Ingver

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик. Он был единственным кандидатом на этот пост, сообщает rus.err.ee.

Тальвик получил 179 голосов.

Согласно уставу партии, прежний руководитель партии Андрес Херкель больше не мог выдвигать свою кандидатуру на пост председателя.

Желавший бросить перчатку Тальвику Евгений Криштафович 23 марта был исключен из партии.

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