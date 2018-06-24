24.06.2018, 09:00

ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью

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осторожно, снимки могут шокировать!
rus.delfi.ee
EST 17
ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью
Facebook / Eesti Loomakaitse Liit

Ежегодно костер Яанова дня привлекает в Отепя тысячи человек, которые иногда перегибают палку с празднованием.

Союз защиты животных опубликовал в соцсетях ужасающую историю о том, как этот Иванов день стал последним для одного маленького детеныша косули.

”Сегодня (23.06 - прим.ред.) в первой половине дня мы получили сообщение о том, что около площадки Пюхаярве, где отмечают праздник, лежит детеныш косули и периодически начиная со вчерашнего дня издает настолько громкие звуки, что ушли закладывает. Встать он не может. Понятно, что мать к нему подойти уже не осмелится, поскольку люди заполонили все близлежащие дороги. Времени ждать больше нет”.

”Организаторы могли бы задуматься. Хватило бы одного обхода окрестностей, чтобы задуматься над тем, безопасен ли для животных такой ”питейный лагерь”".

Представитель Monster Music, организатора мероприятия в Пюхаярве, сказал Delfi, что данный пост Союза защиты животных злонамеренный. ”В таких случаях мы беспокоимся, замечаем и реагируем незамедлительно. Мы шоке от того, что нас выставили убийцами косули. Не понимаю, зачем они это сделали”, — сказал он.

Также, по его словам, неправда, что животное несколько дней жалобно кричало. ”У нас круглосуточно работают организаторы парковки и охранники. На такое мы реагируем сразу!” — заверил организатор.

Будет ли дождь на Иванов день? Или не будет?
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