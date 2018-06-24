ФОТО: Праздник Яанова дня закончился для детеныша косули мучительной смертью

Ежегодно костер Яанова дня привлекает в Отепя тысячи человек, которые иногда перегибают палку с празднованием.

Союз защиты животных опубликовал в соцсетях ужасающую историю о том, как этот Иванов день стал последним для одного маленького детеныша косули.

”Сегодня (23.06 - прим.ред.) в первой половине дня мы получили сообщение о том, что около площадки Пюхаярве, где отмечают праздник, лежит детеныш косули и периодически начиная со вчерашнего дня издает настолько громкие звуки, что ушли закладывает. Встать он не может. Понятно, что мать к нему подойти уже не осмелится, поскольку люди заполонили все близлежащие дороги. Времени ждать больше нет”.

”Организаторы могли бы задуматься. Хватило бы одного обхода окрестностей, чтобы задуматься над тем, безопасен ли для животных такой ”питейный лагерь”".

