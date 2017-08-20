ФОТО: Праздник продолжается! Президент Кальюлайд пришла пешком на концерт Ruja

Сразу после президентского приема Керсти Кальюлайд отправилась пешком из Розового сада Кадриоргского дворца на Певческое поле, где происходит главное эстонское музыкальное событие этого лета — первый за долгие годы концерт классической эстонской рок-группы Ruja.

К участникам оригинального состава группы по ходу шоу присоединятся и молодые музыканты, прежде всего, вокалисты: Кадри Вооранд, Отт Лепланд, Роберт Линна, Кристиан Каннукене, Прийт Выйгемаст и Карл Вильгельм Вальтер.