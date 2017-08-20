20.08.2017, 20:32

ФОТО: Праздник продолжается! Президент Кальюлайд пришла пешком на концерт Ruja

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rus.delfi.ee
EST
Galerii: 28 pilti
Foto: Karli Saul

Сразу после президентского приема Керсти Кальюлайд отправилась пешком из Розового сада Кадриоргского дворца на Певческое поле, где происходит главное эстонское музыкальное событие этого лета — первый за долгие годы концерт классической эстонской рок-группы Ruja.

К участникам оригинального состава группы по ходу шоу присоединятся и молодые музыканты, прежде всего, вокалисты: Кадри Вооранд, Отт Лепланд, Роберт Линна, Кристиан Каннукене, Прийт Выйгемаст и Карл Вильгельм Вальтер.

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