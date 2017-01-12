Правление Свободной партии на закрытом заседании в помещениях Ülikooli Kohvik в Тарту обсудило исключение Евгения Криштафовича, но решило все-таки этого не делать.

Правление констатировало, что Евгений Криштафович вместо собраний и встреч общался с членами свой партии через СМИ и делал это наносящим ущерб партии образом, и его критика преимущественно была некомпетентной, сообщила пресс-секретарь партии Эпп Алаталу.

"Члены правления понимают, что сам Евгений Криштафович не понимает или не хочет этого понимать. Правление уполномочило с ним общаться Эло Лутсепп. Член Свободной партии при общении, а также при выражении своего особого мнения должен уметь выбирать способы, которые не наносят ущерба репутации партии и правам и ожиданиям членов", — сказано в сообщении партии.