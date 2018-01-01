ФОТО: Поздравляем! В Пельгулиннаском роддоме в Новый год родилось девять детей

В последний день прошлого и первую ночь нынешнего года в Пельгулиннаском роддоме родилось девять детей. Первым навороженным нового года стал мальчик, который появился на свет в 00:32 весом 3615 г и ростом 53 см.
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В последний день прошлого и первую ночь нынешнего года в Пельгулиннаском роддоме родилось девять детей. Первым навороженным нового года стал мальчик, который появился на свет в 00:32 весом 3615 г и ростом 53 см.
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