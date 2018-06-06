ФОТО: "Потенциальные убийцы". Таллиннские водители за рулем занимаются всевозможными посторонними делами, рискуя своим и чужим здоровьем

Фотограф Андрес Путтинг в этот понедельник 15-20 минут наблюдал за водителями в Таллинне на одном из мостов ласнамяэской "канавы" (там разрешено ездить со скоростью 70 км/ч) и получил целую галерею из людей, которые чем только не занимались за рулем.

Кто-то звонил, кто-то тыкал пальцами в телефон, кто-то крутил самокрутку и т. д. Закон нарушают даже депутаты Рийгикогу, которые запретили говорить по телефону (не используя систему hands free) за рулем.

Есть и пить за рулем во время езды, переодеваться и переобуваться, красить глаза, делать макияж и причесываться, не говоря уже о том, чтобы лазать в соцсетях и звонить по телефону — по утверждению полиции, всего этого можно увидеть на дорогах в изобилии. Эстонские улицы и шоссе кишат потенциальными убийцами.