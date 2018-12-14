14.12.2018, 09:30

ФОТО: Пострадавшая при пожаре часовня на кладбище Лийва будет восстановлена

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rus.delfi.ee
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Galerii: 29 pilti
Liiva kalmistu põlenud kabel 3.12.2018 Foto: Andres Putting

Таллиннская городская управа решила выделить из резервного фонда средства на восстановление пострадавшей при пожаре часовни на кладбище Лийва, сообщает Раэпресс.

Одновременно средства из резервного фонда были выделены на приведение в порядок могилы семьи Пятсов. В сумме это обойдется, по расчетам, в 22 455 евро, из которых на часовню придется потратить почти 18 тысяч.

Последствия пожара были бы тяжелее, если бы не действия пожарных команд, которым удалось многое спасти, в том числе и ценный орган.

Пожар в часовне произошел 2 декабря. Полное восстановление находящейся под охраной как памятник старины часовни, которому должно предшествовать проектирование, потребует времени, но еще в нынешнем году будут выполнены неотложные работы — снос сгоревших конструкций, возведение временной крыши, проверка электросистем и т.д.

Могила семьи Пятсов приводится в порядок к 145-й годовщине со дня рождения первого президента Эстонской Республики Константина Пятса, которая будет отмечаться 23 февраля 2019 года.

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