ФОТО: Пострадавшая при пожаре часовня на кладбище Лийва будет восстановлена

Одновременно средства из резервного фонда были выделены на приведение в порядок могилы семьи Пятсов. В сумме это обойдется, по расчетам, в 22 455 евро, из которых на часовню придется потратить почти 18 тысяч.

Последствия пожара были бы тяжелее, если бы не действия пожарных команд, которым удалось многое спасти, в том числе и ценный орган.

Пожар в часовне произошел 2 декабря. Полное восстановление находящейся под охраной как памятник старины часовни, которому должно предшествовать проектирование, потребует времени, но еще в нынешнем году будут выполнены неотложные работы — снос сгоревших конструкций, возведение временной крыши, проверка электросистем и т.д.

Могила семьи Пятсов приводится в порядок к 145-й годовщине со дня рождения первого президента Эстонской Республики Константина Пятса, которая будет отмечаться 23 февраля 2019 года.