05.02.2019, 07:05

ФОТО: Посреди Тарту из таинственной трубы что-то течет в Эмайыги

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rus.delfi.ee
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Toru jookseb Emajõkke
Toru jookseb EmajõkkeFoto: Argo Ingver

В центре Тарту поблизости от здания рынка и в самый трескучий мороз в реку Эмайги течет какая-то жидкость. Дождевая вода это быть не может, поскольку дождь давно не шел, пишет Maaleht. Неужели часть канализации направлена в реку, как в Средневековье?

Заведующий отделом городского хозяйства Тартуской горуправы Рейн Хаак объяснил, что речь идет о грунтовой воде, которую выкачивают из окружающего поземные парковки Tartu Kaubamaja грунта. Причина в том, что парковки находятся ниже уровня воды. Поэтому вода из трубы поблизости от здания рынка течет в реку круглый год, сухим прошлым летом тоже, когда дождь не шел очень долго.

Toru jookseb Emajõkke Foto: Argo Ingver


Toru jookseb Emajõkke Foto: Argo Ingver
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