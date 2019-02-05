ФОТО: Посреди Тарту из таинственной трубы что-то течет в Эмайыги

Заведующий отделом городского хозяйства Тартуской горуправы Рейн Хаак объяснил, что речь идет о грунтовой воде, которую выкачивают из окружающего поземные парковки Tartu Kaubamaja грунта. Причина в том, что парковки находятся ниже уровня воды. Поэтому вода из трубы поблизости от здания рынка течет в реку круглый год, сухим прошлым летом тоже, когда дождь не шел очень долго.

Toru jookseb Emajõkke Foto: Argo Ingver



