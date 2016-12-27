24 декабря в Таллинне отметил 100-летие капитан первого ранга Василий Дымов. Поздравить столетнего ветерана приехал посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Буквально завалив подарками и цветами, юбиляру зачитали поздравительные адреса от имени посольства и Клуба ветеранов флота. "Честно говоря, не ожидал, что столько людей поздравлять придут. Приятная неожиданность для меня сегодняшний приезд посла России, пребываю в радостном шоке, ведь это большая честь для меня", — сказал юбиляр.

Василий Дымов — участник многих северных конвоев союзников, среди них трагически известного своими потерями РQ-17. Когда из 35 транспортов конвоя РQ-17 до Мурманска и Архангельска дошли только 11, были потоплены 22 транспорта и 2 вспомогательных судна. Погибли 153 человека. Вместе с транспортирами были потеряны 3350 автомашин, 430 танков, 210 самолетов и около 100 тыс. тонн грузов.

"Во время Великой Отечественной войны огромное значение имела моральная сторона северных конвоев, которые благодаря усилиям моряков и летчиков, таких как наш сегодняшний юбиляр Василий Андреевич Дымов, на деле демонстрировали сотрудничество и союзнический дух стран антигитлеровской коалиции. Василий Андреевич Дымов — удивительнейший человек. У него совершенно свежий ум, потрясающая память на прошедшие события. В Таллинне о нем многие знают и помнят, как о прекрасном педагоге, воспитавшем достойных учеников. Причем, Василия Андреевича по-настоящему можно назвать человеком-историей, его насыщенная событиями жизнь длиною в век тому свидетельство. В течении 30 лет служба от Северного флота до берегов Балтики, сорокалетняя преподавательская деятельность в Таллинне. Работоспособности и жизнелюбию Василия Андреевича можно только позавидовать", — сказал в поздравительной речи посол России Александр Петров.