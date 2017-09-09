ФОТО: Посол Эстонии в США Лаури Лепик передал президенту Трампу верительные грамоты

8 сентября посол Эстонии в США Лаури Лепик передал Дональду Трампу свои верительные грамоты, передает МИД Эстонии.

В беседе, которая следовала после передачи документов, Лепик подчеркнул крепость многолетних отношений двух стран.

Трамп сказал, что Эстония — это страна-пример во многих областях: и как заслуживающий доверия союзник по НАТО, и как страна, выступившая в лидерской роли во время председательства в Совете ЕС. Трамп также высоко оценил участие Эстонии в борьбе с терроризмом, в том числе в Афганистане и Ираке.

Посол Лепик отметил, что Эстония видит возможности для более тесного сотрудничества во многих областях, в частности, в области торговых отношений и развитии взаимных инвестиций. Президент США согласился с тем, что отношения в этих сферах необходимо развивать и укреплять.

Трамп считает, что ведущая роль Эстонии в кибер- и дигитальных вопросах крайне важна для достижения общих оборонных целей. Лепик добавил, что сотрудничество двух стран в киберсфере — на хорошем уровне, однако более интенсивный обмен информацией помог бы поднять его на новый уровень.

Трамп и Лепик сошлись в том, что дружбу и отношения Эстонии и США необходимо и дальше развивать и углублять.