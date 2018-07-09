09.07.2018, 15:53

ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"

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rus.delfi.ee
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ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"
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Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он вчера.

Postimees пишет, что данный случай определенно связан с закрытием родильного отделения в Валга, поскольку родовая деятельность была в самом разгаре и бригада просто не успела доехать до Тарту.

Напомним, что ранее тогда еще будущий министр государственного управления Янек Мягги, комментируя вопрос закрытия родильных отделений, сказал, что в Эстонии женщины могут рожать и в поле.

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