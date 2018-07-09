ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"

Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он вчера.

Postimees пишет, что данный случай определенно связан с закрытием родильного отделения в Валга, поскольку родовая деятельность была в самом разгаре и бригада просто не успела доехать до Тарту.

К вечеру пост сотрудника скорой помощи был удален с Facebook. Как рассказал Delfi руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргве, не исключено, что данного работника скорой сократят. По крайней мере, наказание последует. Кыргве сослался на закон о защите личных данных, согласно которому, работники здравоохранения не имеют права обнародовать дынные пациентов.