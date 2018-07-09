09.07.2018, 15:53

ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"

 (65)
медик может потерять работу
rus.delfi.ee
EST 57
ФОТО: Последствие закрытия родильного отделения в Валга: скорой пришлось принимать роды прямо в "поле"
Facebook

Сотрудник Тартуской бригады скорой помощи рассказал в соцсетях о том, как им пришлось принимать роды прямо на обочине.

”Позитивное начало дня. Утром в 06:43 мы помогли появиться на свет новому человеку по имени Мия. Поздравляю!”, — написал он вчера.

Postimees пишет, что данный случай определенно связан с закрытием родильного отделения в Валга, поскольку родовая деятельность была в самом разгаре и бригада просто не успела доехать до Тарту.

К вечеру пост сотрудника скорой помощи был удален с Facebook. Как рассказал Delfi руководитель Тартуской скорой помощи Аго Кыргве, не исключено, что данного работника скорой сократят. По крайней мере, наказание последует. Кыргве сослался на закон о защите личных данных, согласно которому, работники здравоохранения не имеют права обнародовать дынные пациентов.

Напомним, что ранее тогда еще будущий министр государственного управления Янек Мягги, комментируя вопрос закрытия родильных отделений, сказал, что в Эстонии женщины могут рожать и в поле.

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