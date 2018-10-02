ФОТО: Посетители Viru keskus в недоумении: почему в женском туалете камера?

Глава Viru keskus Антс Васар сказал Kasulik, что камера установлена там уже давно и призвана служить обеспечению безопасности посетителей.

”Мы убеждены, что используемое нами средство обеспечения безопасности не нарушает чрезмерно приватности и неприкосновенности частной жизни и служит исключительно обеспечению безопасности в месте общественного пользования. Принимая во внимание особенности Viru keskus в сравнении с другими торговыми центрами (расположение в районе главной развязки общественного транспорта в Таллинне и самом сердце города, высокая проходимость) рисков для безопасности здесь существенно больше обычного”.

Васар отметил, что туалеты вместе с ”предбанниками” отделены от других мест общего пользования центра дверьми, в связи с чем своевременное установление преступлений против имущества и личности и адекватная реакция на них в этих зонах сильно затруднена. Васар сказал, что в помещениях туалета неоднократно ранее совершались преступления и нарушения общественного порядка и они точно будут совершаться и в будущем.