ФОТО: Посетители Viru keskus в недоумении: почему в женском туалете камера?

В группе ”Книга жалоб” на Facebook была опубликована фотография, сделанная в женском туалете в торговом центре Viru keskus. Снимок, на котором видно, что на потолке помещения находится камера слежения, вызвал бурную реакцию общественности.
Глава Viru keskus Антс Васар сказал Kasulik, что камера установлена там уже давно и призвана служить обеспечению безопасности посетителей.
”Мы убеждены, что используемое нами средство обеспечения безопасности не нарушает чрезмерно приватности и неприкосновенности частной жизни и служит исключительно обеспечению безопасности в месте общественного пользования. Принимая во внимание особенности Viru keskus в сравнении с другими торговыми центрами (расположение в районе главной развязки общественного транспорта в Таллинне и самом сердце города, высокая проходимость) рисков для безопасности здесь существенно больше обычного”.
Васар отметил, что туалеты вместе с ”предбанниками” отделены от других мест общего пользования центра дверьми, в связи с чем своевременное установление преступлений против имущества и личности и адекватная реакция на них в этих зонах сильно затруднена. Васар сказал, что в помещениях туалета неоднократно ранее совершались преступления и нарушения общественного порядка и они точно будут совершаться и в будущем.
Он пояснил, что камера направлена на раковины и двери и что мытье рук не является насколько деликатным действием, чтобы ведение видеонаблюдения можно было рассматривать как чрезмерное нарушение приватности. ”Разумный человек не станет предполагать, что переднее помещение туалета предназначено для совершения приватных действий”, — сказал он и добавил, что использование камер в данном случае соответствует закону о защите личных данных.