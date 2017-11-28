ФОТО: Посетители Теллискиви посчитали оскорбительной фотовыставку о женщинах на мотоциклах

В творческом городке Теллискиви в Пыхья-Таллинне разгорелся небольшой скандал. Из-за многочисленных жалоб посетителей оттуда убрали фотовыставку о женщинах и мотоциклах. Дело в том, что многие сочли фотографии объективацией женщин.

Женский мотоклуб Dark Diamonds MC недавно издал календарь, с выручки с которого обещает поддержать молодых талантливых мотоциклистов Эстонии . Для повышения продаж фотографии из календаря разместили на выставке в Теллискиви.

Посетителям выставка не пришлась по вкусу, и руководство творческого городка Теллискиви получило несколько жалоб, после чего фотовыставка была убрана. Дело в том, что посетители посчитали, что изображения женщин на мотоциклах — сексуальная объективация, принижающая женщин.